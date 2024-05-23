'Aşık Shakespeare' Anadolu turnesine çıkıyor

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Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortaklığıyla sahneye aktarılan, Uraz Kaygılaroğlu’nun William Shakespeare’e, Nezaket Erden’in Viola karakterine hayat verdiği, sayısız ödülün sahibi efsanevi filmden aynı isimle Türkiye’de ilk kez sahneye uyarlanan Aşık Shakespeare, 27-28 Mayıs’ta sezonun İstanbul’daki son 2 oyunu ile seyirci karşısına çıkıyor. Oyun 5 Haziran Antalya, 24-25 Haziran ise İzmir’de sahne alarak Anadolu turnesiyle devam edecek.

Yönetmenliğini Serdar Biliş’in, koreografisini Beyhan Murphy’nin ve müziklerini Tuluğ Tırpan’ın, dekor ve ışık tasarımını Cem Yılmazer’in ve kostüm tasarımını Gamze Kuş’un üstlendiği Aşık Shakespeare’in oyuncu kadrosunda ayrıca Şebnem Sönmez, Merve Polat, Kerem Arslanoğlu, Ceren Taşçı ve Ekrem Can Arslandağ gibi başarılı oyuncular da yer alıyor. Oyunun özgün atmosferini yansıtmak üzere bestelenen şarkılar, müzisyen Gülin Kılıçay ve oyun için bir araya gelen özel müzik grubu tarafından sahnede canlı olarak seslendiriliyor.

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