Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesindeki hasar tespit ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele çalışmalarına destek oluyor. Ekipler, Koordinatör İl Müdürü olarak Adıyaman'da göreve başlayan Fatih Cineviz ile birlikte merkeze bağlı köyler ve ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman'da bir köyde "Asi" isimli inek, 15 gün sonra enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

Çalışmalar kapsamında Adıyaman'ın Börkenek köyünde bulunan ekipler afetin 15'inci günü, göçük altında kalan büyükbaş hayvan tespit etti. İş makinesi yardımıyla enkazdan çıkartılan ineğin ilk tedavisi, Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Akın Saraçoğlu yaptı.

Bölgedeki çalışmalar ve kurtarılan inek hakkında bilgiler veren Ardahan İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, "Saha çalışmaları devam ederken 15 gün boyunca enkaz altında kalan büyükbaş hayvanı tespit ettik. İş makinesi yardımıyla 'Asi' isimli inek enkazdan çıkartıldı. İlk tedavi Ardahan ekipleri tarafından yapıldı" dedi.