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15 gündür enkaz altında olan "Asi"den güzel haber geldi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Adıyaman bölgesindeki hasar tespit ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamındaki çalışmalara katılan Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, afetin 15'inci gününde bir köyde enkaz altında kalan büyükbaş hayvan tespit etti. "Asi" isimli inek, ekiplerin iş makinesi yardımıyla yürüttükleri çalışma ile enkazdan çıkarılarak tedaviye alındı

Giriş: 21.02.2023 - 13:42 | Güncelleme: ABONE OL
Adıyaman'da enkaz altında kalan Asi isimli inek enkazdan çıkartıldı - Haberler
İHA

Adıyaman'da bir köyde "Asi" isimli inek, 15 gün sonra enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesindeki hasar tespit ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele çalışmalarına destek oluyor. Ekipler, Koordinatör İl Müdürü olarak Adıyaman'da göreve başlayan Fatih Cineviz ile birlikte merkeze bağlı köyler ve ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor.

İŞ MAKİNESİ YARDIMIYLA KURTARILDI

Çalışmalar kapsamında Adıyaman'ın Börkenek köyünde bulunan ekipler afetin 15'inci günü, göçük altında kalan büyükbaş hayvan tespit etti. İş makinesi yardımıyla enkazdan çıkartılan ineğin ilk tedavisi, Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Akın Saraçoğlu yaptı.

"SAHA ÇALIŞMALARI SIRASINDA TESPİT ETTİK"

Bölgedeki çalışmalar ve kurtarılan inek hakkında bilgiler veren Ardahan İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, "Saha çalışmaları devam ederken 15 gün boyunca enkaz altında kalan büyükbaş hayvanı tespit ettik. İş makinesi yardımıyla 'Asi' isimli inek enkazdan çıkartıldı. İlk tedavi Ardahan ekipleri tarafından yapıldı" dedi.

"HALK SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEMEMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Kahramanmaraş merkezli afetin hayvancılık işletmelerini de olumsuz etkilediğini anlatan Fatih Cineviz, "Depremden zarar gören hayvanların halk sağlığını olumsuz etkilememesi adına çalışmalara hızla devam ediyoruz" dedi.

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