Yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan toplam aşı miktarı bugün itibarıyla 47 milyon 200 bin 291'e ulaştı. Aşılama çalışmaları devam ederken, randevu iptalinin nasıl ve nereden yapıldığı merak konusu oldu.

COVİD-19 AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal edilebilirler.

MHRS, e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden korona virüs aşısı randevusu iptal etme işlemi için;

www.mhrs.gov.tr internet adresi üzerinden "randevu al" yazılı butona tıklayın.

TC kimlik numarası ve şifre gibi bilgileri boşluklara yazdıktan sonra giriş yapın.

Ekranda yer alan "Randevu geçmişi" yazılı butona tıklayın

Aktif haldeki randevularınız arasında yer alan korona virüs aşısı randevusunun yanında yer alan "iptal et" seçeneğine tıklayın.

Mobil uygulama kullanıyorsanız yine randevu geçmişine tıklayarak aşı randevunuz üzerinde yer alan iptal et butonuna tıklamanız gerekmektedir.

TELEFONLA AŞI RANDEVUSU İPTAL ETME

Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız ya da ALO 182 üzerinden almış olduğunuz koronavirüs aşı randevusunu telefon ile ALO 182 üzerinden iptal edebilirsiniz.

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİP TEKRAR ALINIR MI?

MHRS, e-devlet ve e-nabız üzerinden alınan koronvirüs aşı randevusu iptal edildikten sonra başka bir güne randevunuzu alabilirsiniz. Aşı hakkınız saklı kalacaktır.