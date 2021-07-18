Koronavirüs aşı takviminde yer alan tüm yaş grupları aşı sistemine tanımlandı, koronavirüs aşılama işlemleri hızlandırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 14 Temmuz Çarşamba günü yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda ortaya sürülen aşı olmayanlara kısıtlama uygulanması meselesi tartışılıyor.

AŞI OLMAYANLARA YAPTIRIM UYGULANACAK MI?

Toplantıda özellikle Doğu ve Güneydoğu illerindeki aşılama oranının düşük kalması konusu masaya yatırıldı. Bilim Kurulu üyelerinin, aşılama oranını artırmak için önerilerini sunduğu belirtildi. Toplantı sonunda maç, tiyatro, sinema ve AVM'lerin yanında kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre, dernek toplantısı gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmaması önerisi öne çıktı. Covid-19 ile mücadelede çok önemli olan aşılamanın daha da yaygınlaşması için önemli olduğu değerlendirilen bu önerinin Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceği kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmayanlara yaptırım uygulanmasıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda "Aşı zorunlu olmayacak. Vatandaşımızı aşının etkisine ve güvenilirliğine ikna ederek aşılamak istiyoruz." demişti. Kısıtlamaya ilişkin yeni bir karar henüz açıklanmadı.