"2-3 gün içinde kavuşacağız" mesajının ardından acı haber!

Gaziantep’te, yaşayan galerici Müslüm Ayhan, 15 gün önce gittiği hastanede yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedavisine başlanan Ayhan, nefes almakta sorun yaşayınca tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildi.

Yoğun bakıma girmeden sevenlerine görüntülü mesaj yollayan Ayhan, ‘Allah’a hamd olsun iyiyim, beni merak etmeyin, çok çok selamlarımı iletiyorum sizlere. Bol bol dua edin, inşallah 2-3 gün içerisinde aranıza kavuşacağım, tekrar oturacağız, sohbet edeceğiz” dediği ortaya çıktı.

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden 47 yaşında Müslüm Ayhan'ın aşı sırası gelmesine rağmen aşı yaptırmadığı ortaya çıktı.