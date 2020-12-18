Başlangıçtan bu yana sıfır beden modellerin poz verdiği Sports Illustrated'a kapak pozu veren ilk kıvrımlı model olma özelliğini taşıyan Ashley Graham, uzun bir süredir kadınlara yönelik olarak düzenlenen "kendi bedeninizi olduğu gibi sevin" kampanyalarında da aktif olarak görev alıyor.