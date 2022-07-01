Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmadığı için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücretin artmasının ardından asgari ücrete gelen zam oranında artmıştı. Asgari ücrete gelen son zam sonrasında askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki Asgari ücret zammı sonrasında askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? İşte Askerlik ve doğum borçlanmasında son durum!