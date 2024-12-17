Asgari ücret 3. toplantı tarihi belli oldu! Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı ne zaman?
Asgari ücret 3. toplantı tarihi belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez bir araya gelecek. Bu zamana kadar herhangi bir rakam konuşulmadı bu nedenle üçüncü toplantıda rakam telaffuz edilip edilmeyeceği bilinmiyor. Peki, Asgari ücret 3. toplantı tarihi nedir? Asgari Ücret Tespit Komisyonu en zaman toplanıyor? İşte, detaylar...
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Asgari ücret 3. toplantı tarihi belli oldu. İlk toplantısını 10 Aralık, ikincisini ise 16 Aralık'ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 3. toplantı tarihi belli oldu. Giderek daha kritik hale gelen süreç için TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Sürecin uzayacağını zannetmiyorum. Üçüncü toplantıda biteceğini düşünüyorum." demişti. Peki, Asgari ücret 3. toplantı tarihi ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor? İşte, detaylar...
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ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını 19 Aralık'ta saat 11.30'da yapacak.
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TÜRK İŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI RAMAZAN AĞAR'DAN AÇIKLAMALAR
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 2. toplantı sonrasında şu açıklamalarda bulundu;
Geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz toplantılarda, 4. toplantıya kadar herhangi bir ücretin belirlenmediğini, hiçbir yaptırım gücümüzün olduğunu söyledik. Bir rakam açıklayın dedik, kamuoyuyla paylaşalım dedik ancak rakam açıklanmadı. Bize şu söylendi; toplu iş sözleşmesinde rakam getiriyorsunuz, pazarlık masası orası. Asgari ücret pazarlama masası değil. Bugün 8 milyon işgücüne katkısı olan ücreti, onların sıkıntılarını görüşüyoruz. Ülkede yaşam şartları belli.
Rakamı işveren temsilcilerinden açıklamalarını istedik ancak rakam açıklanmadı.
Toplu iş sözleşmesi müzakere masası ancak asgari ücret pazarlık masası değil. Toplu iş sözleşmeleri aylarca sürer, sonuçta bir yere gelinir. Anlaşılamadığında greve kadar yolumuz var o yüzden orada rakam teklifi veriyoruz.
Maliye bakanımız kötü günler geride kaldı diyor, biz de bugünlerden faydalanalım diyoruz. Vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim. Kiralarını ödeyebilsinler, çocuklarına bakabilsinler. Önümüzdeki hafta bakanlığımız bize toplantı gününü bildirecekler.
Sürecin uzayacağını zannetmiyorum. Üçüncü toplantıda biteceğini düşünüyorum.
3. toplantı öncesi bir rakamın belirlenmesini yine bekliyoruz. Sürekli gündemde TÜRK-İŞ niye rakam açıklamıyor diyorlar. Biz rakam açıklayınca bunun altında kalırız. Biz para veren taraf değiliz.
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İLK TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?
Komisyonun 10 Aralık'taki ilk toplantısına başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdamın korunması ve artırılması gibi ekonomik ve sosyal koşulları detaylı şekilde analiz ederek hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da yeni asgari ücretin belirlenmesinde gerçekleşen ya da öngörülen enflasyon oranlarının dikkate almayacaklarını bildirip, "İnsanların yüzünü güldürecek bir ücretin tespit edilmesini bekliyoruz." demişti.
İşveren heyetine başkanlık eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise asgari ücrete hem çalışan hem işveren gözüyle baktıklarını belirterek, "Süreci, sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
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2025 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari ücretin 31 Aralık'a kadar tespit edilerek açıklanması gerekiyor. Komisyon geçen yıl ilk toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştirmiş, 27 Aralık'ta asgari ücret açıklanmıştı. Asgari ücretin açıklanma tarihinin bu tarih içerisinde belli olması bekleniyor.
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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) temsil ediyor. Komisyonun Aralık ayı sonuna kadar yapacağı 4 toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
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