Asensio için İspanya iddiası!

Fenerbahçe'de son haftalarda gösterdiği performansla adından söz ettiren Marco Asensio için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Yıldız futbolcu için İspanyol basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

SANCHEZ YERİNE ASENSIO

Haberde, Sevilla Teknik Direktörü Matías Almeyda'nın, takımın tecrübeli kanat oyuncusu Alexis Sanchez'in performansından memnun olmadığı ve onun yerine Asensio'nun transfer edilmesi yönünde yönetime ısrarla rapor sunduğu belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Sezon başında Paris Saint-Germain'den 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Asensio, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 9 resmi maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.