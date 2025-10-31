Habertürk
        Galatasaray
        GS
        28
        Trabzonspor
        TS
        23
        Fenerbahçe
        FB
        22
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Samsunspor
        SAMS
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        6
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Asensio için İspanya iddiası - Fenerbahçe Haberleri

        Asensio için İspanya iddiası

        Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Marco Asensio'ya İspanyol ekibi Sevilla'dan teklif geldiği iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 14:44 Güncelleme: 31.10.2025 - 14:44
        Asensio için İspanya iddiası!
        Fenerbahçe'de son haftalarda gösterdiği performansla adından söz ettiren Marco Asensio için yeni bir iddia ortaya atıldı.

        İSPANYA'DAN TEKLİF YOLDA

        Yıldız futbolcu için İspanyol basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

        SEVILLA, TALİP OLDU

        İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre, Sevilla, devre arasında Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor.

        SANCHEZ YERİNE ASENSIO

        Haberde, Sevilla Teknik Direktörü Matías Almeyda'nın, takımın tecrübeli kanat oyuncusu Alexis Sanchez'in performansından memnun olmadığı ve onun yerine Asensio'nun transfer edilmesi yönünde yönetime ısrarla rapor sunduğu belirtildi.

        BU SEZON NE YAPTI?

        Sezon başında Paris Saint-Germain'den 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Asensio, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 9 resmi maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Habertürk Anasayfa