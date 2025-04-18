Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Asena Tuğal ile Ekin Türkmen, Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ekin Türkmen; "Hava güzel diye oturmak istedik. Arada buluşuyoruz zaten buralarda... Biz yakın arkadaşız, en son geçen hafta da görüşmüştük" dedi.

REKLAM advertisement1

"GİRİŞ ÜCRETLERİ ÇOK YÜKSEK"

Asena Tuğal ile Ekin Türkmen, yaz aylarının yaklaşmasıyla tatil planlarıyla ilgili tatil bölgesi tercihleri hakkında konuştu. Anlaşılan o ki Tuğal da Türkmen de özel mekânların plajlarının pahalılığından yana bir hayli dertli. Artık halk plajlarını tercih ettiklerini dile getirdiler.

REKLAM

Ekin Türkmen, bu konuda; "Yıllardır gidemedim, bu sene artık Gümüşlük'e gitmek istiyorum. Çeşme'ye hiç gitmiyorum. Zaten mekânların plajları çok pahalı, giriş ücretleri çok yüksek. Kur üzerinden... Ben vermem o kadar paraları. Tercih etmiyorum oraları. Urla'ya gidiyorum."

"PARALI PLAJ OLAYINA KARŞIYIM"

Tatil bölgesi olarak İzmir'i tercih ettiğini söyleyen Asena Tuğal ise "Ben İzmir'e gidiyorum, ailem de orada... Oradan başka bir yere gitmiyorum ama ben her zaman kamuya açık alanları tercih ediyorum. Paralı plaj olayına karşıyım. Halkın denize gireceği yerlerin istila edilmesi durumunun karşısındayım. En güzeli halk plajı zaten, temiz yerler de var" diye konuştu.

Asena Tuğal, geçmiş yıllarda özel mekânların plajlarını tercih ediyordu.