Ünlü oryantal Asena Çakmak, 2017'de Hasan Dere evlenmişti. Evlendikten sonra Türkiye'deki kariyerine veda eden Asena, Almanya'da kendine yeni bir hayat kurmuştu. Ancak çift, 8 yıllık evliliklerini noktaladı.

Hasan Dere, boşanma sonrası açıklama yaptı. Ayrılık nedenini açıklayan Dere; "Asena şaşaalı hayatına dönmek istedi. Ben 52 yaşındayım, annem babam yaşlı, ben onu, eşi olarak sahnede görmek istemiyorum. Önce şarkı söylemek istedi, destekledim. Türkiye'yi özlediğini söyledi, KKTC'de sahne almak istedi, destekledim. Bir ara menajer Haluk Şentürk ile görüşmesi oldu. Sonra; 'Ben eski Asena olmak istiyorum' dedi. Oryantalliğe dönmek istedi. 'Ben kabul edemem istemiyorum ama saygı duyuyorum' dedim. 'O zaman boşanmamız lâzım' diyerek çok rahatsız olacağımı belirttim. Parasal bir sıkıntımız da yoktu. Asena da 'Bu bedeli ödemeye razıyım, boşanmaya razıyım' dedi. Bir gün içinde boşandık ama adliyeden el ele çıktık. Boşansak da hep onun arkasında olacağım" ifadelerini kullandı.

"DOSTLUKLA NOKTALADIK" Çift, boşanma sonrası yaptıkları ortak açıklamada şunları söylemişti: 8 yıl boyunca sürdürdüğümüz evliliğimizi bir süre önce yine aynı sevgi, saygı ve dostlukla yasal olarak noktaladık. Hâlâ birbirimizi çok seviyoruz, her zaman yan yana, dost ve arkadaş kalmaya devam edeceğiz. Sebebi özelimizdir, farklı sebepler aranmamasını ve saygı duyulmasını rica ederiz. Özel hayatımıza göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden teşekkür ederiz.

