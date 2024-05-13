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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ASELSAN'a ilave 353 milyon dolar sipariş - İş-Yaşam Haberleri

        ASELSAN'a ilave 353 milyon dolar sipariş

        ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığı, kent güvenliğine yönelik projeye ilişkin sözleşme değişikliği kapsamında ilave 353 milyon 863 bin dolarlık "kent güvenlik yönetim sistemi" siparişi aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:42 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:42
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        ASELSAN'a ilave 353 milyon dolar sipariş
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        ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN arasında imzalanan kent güvenliğine yönelik mevcut projeye ilişkin sözleşme değişikliğine gidildiği bildirildi.

        Bu kapsamda ASELSAN'a 353 milyon 863 bin dolar tutarında ilave "kent güvenlik yönetim sistemi" siparişi verildiği ifade edilen açıklamada, projeye ilişkin teslimatların 2027 yılı sonuna kadar Türk savunma sanayi ekosisteminde yer alan paydaşların da katkısı ile tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

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