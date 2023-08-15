Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Asbest Nedir, Nerelerde Kullanılır ve Özellikleri Neler? Asbest Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

        Asbest nedir, nerelerde kullanılır ve özellikleri neler? Asbest Türkiye'de nereden çıkarılır?

        Volkanik unsurlarla beraber oluşan bu mineral, toprak örtüsü üzerinde doğal olarak bulunmaktadır. Mükemmel bir ısı ve elektrik yalıtkanı olup yangınlara karşı da oldukça dayanıklıdır. 2000 yılından önce inşa edilmiş kamu ve konut yapılarında asbest kullanımına rastlayabiliriz. Asbest nedir, nerelerde kullanılır ve özellikleri neler? Asbest Türkiye'de nereden çıkarılır? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asbest nedir, nerelerde kullanılır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yer kabuğunu oluşturan kayaların yapısında farklı oranlarda asbest mineralleri yer almaktadır. Volkanik aktivitenin yüksek olduğu alanlarda daha sık rastlanır. Halk arasında ak toprak, çorak toprak veya ceren toprağı gibi isimlerle de adlandırılmaktadır. Asbest nedir? Nerelerde kullanılır? Türkiye’de nereden çıkarılır? Asbest madeni kullanım alanları nelerdir? Nerede kullanılır ve asbest madeni ne işe yarar? İşte, detaylar.

        Asbest Nedir?

        Doğal olarak oluşan bir grup mineral için kullanılmaktadır. Yalıtım yönünden etkili olması ve yangınlara karşı dirençli yapısıyla 1940'lardan 1987'ye kadar Avustralya'da yapı ürünlerinde sıkça kullanılmaktadır. Lifli bir yapıya sahiptir ve bir silikat minerali olarak karşımıza çıkmaktadır. Arkeolojik çalışmalar ışığında asbestin kullanımının 2500 yıl öncesine dayandığı bilinmektedir. Isı ve elektriği yalıtması ayrıca aşınmaya dayanıklı bir yapıya sahip olması sebebiyle sihirli mineral olarak adından söz edilmeye başlandı. İsmin kökeni Yunancada "suya doymaz" anlamına gelen “asbestos” sözcüğünden gelmektedir. Kimi Avrupa ülkeleri asbest için Latincede "lekesiz" anlamına gelen “Amiantos” kelimesini kullanmaktadır.

        REKLAM

        Asbest Nerelerde Kullanılır?

        Asbestin nerelerde kullanıldığı merak edilen ve çokça üzerinde durulan sorulardan biridir. 3 bin farklı iş kolunda kullanılan bu mineralin oldukça geniş kullanım alanına sahip olduğunu söylemek mümkün. Asbest, çimento ve tekstil endüstrisinde ve otomotiv sektöründe kullanılmaktadır. Ayrıca çatı kaplama, yalıtım ve izolasyon için de asbestten yararlanılır. Ucuz, güçlü ve kolay elde edilebilir olması kullanım alanlarını genişletmektedir.

        Asbest Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

        Ülkemiz asbest rezervleri bakımından oldukça zengindir. Bursa, Tokat, Erzincan, Sivas, Hatay ve Bitlis’te krizotil yani beyaz asbest, Eskişehir’de ise amfibol türü asbest yatakları yer almaktadır. Amasya bölgesinde ve kayılar yörüklerinde asbest yaygın olarak kullanılmaktadır.

        Alüminyum nedir, nerelerde kullanılır?
        Alüminyum nedir, nerelerde kullanılır?
        REKLAM

        Asbest Madeni Kullanım Alanları

        Asbestin kullanım alanları çeşitlilik gösterse de genellikle yalıtım ve dayanıklılık yönünden ön plana çıkmaktadır. İşte, asbest madeni kullanım alanları:

        • Kaplama levhaları
        • Baca boruları
        • Çatı kiremitleri
        • Çatı yalıtımı
        • Isı ve ses yalıtımı
        • İtfaiyeci elbiselerinde
        • Ütü tahtalarında
        • Perdelerde
        • Çimento ve badana boyası karışımlarında
        • Fren balatalarında
        • Isıtma ve havalandırma sistemlerinde
        • Duvar ve tavan kaplamaları
        • Pencere eşikleri
        • Yapıştırıcılar
        • Banyo panelleri
        • Eski gemilerde
        • Uçak ve otobüslerde
        • Lastik ve plastik imalatında
        • Özel filtre imalatında
        • Çimento yapımında
        • Pek çok tekstil ürünlerinde

        Asbest Nerede Kullanılır?

        Asbestin alternatif alanlarda yaygınlığı bilinmektedir. Beyaz toprak olarak da adlandırılan asbest; ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı yapısıyla bilinmektedir. Günümüzde kullanımı eski yıllardaki kullanımı kadar yaygın değildir. Asbest; izolasyon endüstrisinde, inşaat alanında, kağıt endüstrisinde, gemi yapımı ve vagon üretiminde tercih edilmektedir. Eski dönemlerde kale savunmalarında düşmanlara atılan sıcak su ve yağlardan korunmak için asbestten yapılan savaş giysileri kullanılmaktaydı. Ayrıca Finler asbestten çanak çömlek, Çinliler ise beyaz asbestten giysi ve kandil fitilleri yapmışlardır.

        Asbest Madeni Ne İşe Yarar?

        Ülkemizdeki en büyük asbest maden ocağı, Eskişehir’in Mihalıçcık ilçesine bağlı olan Tatarcık Köyü’nde yer almaktadır. Magmatik ve metamorfik olaylar neticesinde asbest oluşumuna rastlarız. Asbest birikintisinin çoğu, magnezyum açısından zengin kayaların metasomatik olarak yer değiştirmesiyle oluşur. Asbest; contalarda, kaplamalarda, ambalajlarda, inşaat malzemelerinde, otomobil parçalarında ve tekstilde kullanılmaktadır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Gündem tekrardan Ziyech!
        Gündem tekrardan Ziyech!
        Yerde sis, havada Stratus
        Yerde sis, havada Stratus
        Rashica Beşiktaş'ta!
        Rashica Beşiktaş'ta!
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası
        Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Habertürk Anasayfa