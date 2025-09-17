Habertürk
        Arya Sabalenka, Çin Açık'tan çekildi! - Tenis Haberleri

        Aryna Sabalenka, Çin Açık'tan çekildi!

        Aryna Sabalenka, sakatlığı nedeniyle Çin Açık'tan çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 13:58 Güncelleme: 17.09.2025 - 13:58
        Aryna Sabalenka, Çin Açık'tan çekildi!
        Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belarus Aryna Sabalenka, sakatlığı nedeniyle Çin Açık'tan çekildi.

        Turnuvanın organizatörleri, 27 yaşındaki tenisçinin 24 Eylül'de başlayacak Çin Açık'tan "küçük bir sakatlık" nedeniyle çekildiğini doğruladı.

        Bu yıl ABD Açık'ta şampiyon olan, Avustralya Açık ve Fransa Açık'ta final oynayan Sabalenka, son grand slam turnuvasına daha hazır gidebilmek için ağustos ayında da Kanada Açık'a katılmamıştı.

        Klasmanda Sabalenka'nın 2 bin 77 puan gerisinde olan Polonyalı Iga Swiatek, Güney Kore ve Çin'de katıldığı turnuvalarda şampiyonluğa ulaşması halinde iki raket arasında Suudi Arabistan'da yapılacak WTA Finalleri'nde dünya 1 numarası olma mücadelesi yaşanacak.

