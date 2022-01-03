Artvin’de heyelan karayolunu ulaşıma kapattı

İHA

Artvin’de dün gece başlayan sağanak yağış, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Etkili olan yağış Borçka ilçesinde heyelana neden oldu. Borçka-Artvin karayolu 2. kilometresi İbrikli köyü mevkiinde yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.

İHA'nın haberine göre; karayolunun yeniden trafiğe açılması için iş makinesi destekli ekiplerin çalışması başladı.

Öte yandan bölgede diğer bazı noktalarda da sağanak yağış nedeniyle yamaçtan kaya düşmeleri meydana geldiği bildirildi.