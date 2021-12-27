Sakaryalı olduğunu belirten Ebrar Dağ ise, "Sakarya'ya da kar yağar ama bu kadar çok kar hiç görmedim. Hayatımda ilk defa bu kadar çok karı bir arada gördüm. Çok üşüdük ama üşüdüğümüze değdi, çok eğlendik. Burada salıncaklara bindik. Doğa gerçekten çok güzel, lapa lapa kar yağmış. Her taraf bembeyaz, harika" diye konuştu.