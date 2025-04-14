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        Haberler Gündem 3. Sayfa Artvin haberleri: Yamaçtan kayalar düşmeye başladı... Heyelan anı kamerada | son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Yamaçtan kayalar düşmeye başladı... Heyelan anı kamerada!

        Artvin'de, meydana gelen heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kayalar kara yoluna düştü. Yolda çalışma yapan iş makinesi operatörünün heyelandan son anda kurtulduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 13:20 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:29
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        Yamaçtan kayalar düşmeye başladı... Heyelan anı kamerada!
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        Artvin merkeze bağlı Seyitler köyü yolunda öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. İstinat duvarının üst kısmındaki sarp yamaçtan heyelanla kopan irili ufaklı kaya parçaları, kara yoluna düştü.

        GERİ MANEVRA İLE KURTULDU

        DHA'daki habere göre yolda çalışma yapan Karayolları'na ait iş makinesi operatörü, fark ettiği heyelandan geri manevra yaparak son anda kurtuldu.

        OLAY ANI KAMERADA

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        O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde; yamaçtan kopan toprağın kayalarla birlikte yola aktığı, çevreyi toz bulutu kapladığı, yoldaki iş makinesinin ise operatörünün geri manevra yapması sonucu heyelan altında kalmaktan sonda kurtulduğu yer aldı.

        YOL ULAŞIMA AÇILDI

        Heyelanın ardından kapanan yol, ekiplerin temizlik çalışması sonrası yeniden ulaşıma açıldı.

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        #ARTVİN
        #Son dakika haberler
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