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        Haberler Gündem Çevre Artvin'de arılara zirai don zararı | Son dakika haberleri

        Artvin'de zira don arıları da etkiledi: Arılarda büyük kayıplar

        Artvin'de nisan ayı başında etkili olan soğuk hava dalgası ve zirai don, arıcılığı da olumsuz etkiledi. Soğuklar nedeniyle çiçeklerin açamaması ve polen kaynaklarının azalması, kovanlardan çıkan arılarda büyük kayıplara yol açtı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:08 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:08
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          Artvin'de nisan ayı başında etkili olan soğuk hava dalgası ve zirai don, arıcılığı olumsuz etkiledi.

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          Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, yaşanan soğuk hava nedeniyle ana arı ve yavru arılarda ciddi kayıplar yaşandığını belirtti.

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          Durmuş, "Çiçekler soldu, meyve gözleri yandı. Arılar beslenemediği için kovan içindeki larvalar da üşüdü. Arılar adeta yeniden kışa dönmüş gibi oldu" dedi.

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          Durmuş, Artvin genelinde bin 400'ün üzerinde arıcı ve 120 bin kayıtlı kovan bulunduğunu belirterek "Bu şartlarda arıların bal sezonuna hazırlanması çok zor. Bu sezon bal üretiminde yüzde 50 ila 60 oranında bir kayıp yaşanabilir. Bu da hem arıcılarımızı hem de il ekonomisini ciddi şekilde etkileyecek" ifadelerini kullandı.

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