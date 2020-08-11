Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Arturo Mina Erzurumspor'umuzda. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Üç sezon BtcTurk Yeni Malatyaspor forması giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusunun, sarı-siyahlı kulüple sözleşmesi sezon sonunda sona ermişti.