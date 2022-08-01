Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'a satan Beşiktaş yeni sol bekine kavuşuyor! Siyah-beyazlılar, Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın tecrübeli sol beki Arthur Masuaku ile anlaşma sağladı.

2016'da West Ham United'ın yolunu tutan 28 yaşındaki sol bekin bu gece İstanbul'a geleceği; yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendini siyah-beyazlılara bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.