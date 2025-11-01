Arseniy Batagov: Çok iyi mücadele verdik

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'la 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un stoperi Arseniy Batagov, karşılaşmayı değerlendirdi.

"ÇOK İYİ MÜCADELE VERDİK"

Takımını tebrik eden Ukraynalı savunmacı "Bugün takım olarak iyi bir maç çıkardık. Herkes yüzde yüzünü verdi. Deplasmanda Galatasaray ile oynadık, kolay değil. Gerçekten iyi ve ünlü oyunculardan kurulu bir rakip ama biz çok iyi mücadele verdik." dedi.