Arsenal - West Ham United: 0-1 (MAÇ SONUCU)
İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi vere Arsenal, sahasında West Ham United'a 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında lider Liverpool'un 8 puan gerisine düştü. Topçular bu sonuçla birlikte ligde 15 maç sonra yenildi.
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda West Ham United'ı konuk etti. Mücadele konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
West Ham'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Jarrod Bowen kaydetti.
Arsenal'in genç oyuncusu Myles Lewis-Skelly, 73. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ligde 15 maç sonra yenilen Arsenal, 53 puanda kaldı ve lider Liverpool'un 8 puan gerisine düştü.
4 maç sonra kazanan West Ham ise puanını 30'a yükseltti.