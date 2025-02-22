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        Haberler Spor Futbol İngiltere Arsenal - West Ham United: 0-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Arsenal - West Ham United: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi vere Arsenal, sahasında West Ham United'a 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında lider Liverpool'un 8 puan gerisine düştü. Topçular bu sonuçla birlikte ligde 15 maç sonra yenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 23:55 Güncelleme: 22.02.2025 - 23:55
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        Arsenal'e şampiyonluk yolunda ağır darbe!
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        İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda West Ham United'ı konuk etti. Mücadele konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

        West Ham'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Jarrod Bowen kaydetti.

        Arsenal'in genç oyuncusu Myles Lewis-Skelly, 73. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Ligde 15 maç sonra yenilen Arsenal, 53 puanda kaldı ve lider Liverpool'un 8 puan gerisine düştü.

        4 maç sonra kazanan West Ham ise puanını 30'a yükseltti.

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