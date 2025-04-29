Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Arsenal-PSG maçı canlı izle! Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev maç

        Arsenal-PSG maçı canlı izle! Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geliyor. Çeyrek finalde Real Madrid'i her iki maçta da yenerek adını yarı finale yazdıran Arsenal, ev sahibi avantajını kullanarak PSG karşısında galip gelmek istiyor. Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Arsenal-PSG mücadelesinin maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Arsenal-PSG maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 19:57 Güncelleme: 29.04.2025 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Arsenal-PSG maçı için nefesler tutuldu. Kritik karşılaşmaya sayılı saatler kala, Arsenal-PSG maçının hangi kanalda canlı yayınlacağı sporverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İki ayaklı oynanacak maçta rakibine üstünlük sağlayan taraf Devler Ligi'nde adını finale yazdıracak. Peki, "Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Arsenal-PSG maçı muhtemel 11'i...

        • 2

          ARSENAL PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Arsenal Paris Saint Germain maçı 29 Nisan Salı bugün saat 22.00'de oynanacak.

        • 3

          ARSENAL PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

          Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

          HT SPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

          ARSENAL - PSG MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          MUHTEMEL 11'LER

          ARSENAL: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Merino, Rice, Saka, Martinelli, Trossard.

        • 5

          PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Dembele, Barcola.

        • 6

          RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

          PSG'nin Arsenal'i konuk edeceği ikinci maç 7 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayşe Barım'a 30 yıl hapis istemi
        Ayşe Barım'a 30 yıl hapis istemi
        Soma maden faciası davasında 28 kişiden 10'una beraat
        Soma maden faciası davasında 28 kişiden 10'una beraat
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        29 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        29 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı
        Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı
        Okul servisi apartmana daldı: 2 yaralı
        Okul servisi apartmana daldı: 2 yaralı
        O anlar kamerada! Trafikte satırlı dehşet!
        O anlar kamerada! Trafikte satırlı dehşet!
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        Habertürk Anasayfa