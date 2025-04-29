Arsenal-PSG maçı canlı izle! Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geliyor. Çeyrek finalde Real Madrid'i her iki maçta da yenerek adını yarı finale yazdıran Arsenal, ev sahibi avantajını kullanarak PSG karşısında galip gelmek istiyor. Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Arsenal-PSG mücadelesinin maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Arsenal-PSG maçı canlı izle ekranı...
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Arsenal-PSG maçı için nefesler tutuldu. Kritik karşılaşmaya sayılı saatler kala, Arsenal-PSG maçının hangi kanalda canlı yayınlacağı sporverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İki ayaklı oynanacak maçta rakibine üstünlük sağlayan taraf Devler Ligi'nde adını finale yazdıracak. Peki, "Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Arsenal-PSG maçı muhtemel 11'i...
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ARSENAL PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Arsenal Paris Saint Germain maçı 29 Nisan Salı bugün saat 22.00'de oynanacak.
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ARSENAL PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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MUHTEMEL 11'LER
ARSENAL: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Merino, Rice, Saka, Martinelli, Trossard.
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PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Dembele, Barcola.
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RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
PSG'nin Arsenal'i konuk edeceği ikinci maç 7 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.
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