Arsenal'e Madueke'den kötü haber
İngiliz ekibi Arsenal'de genç oyuncu Nodi Madueke, geçirdiği sakatlığın ardından 2 ay sahalardan uzak kalacak.
Giriş: 23.09.2025 - 14:18 Güncelleme: 23.09.2025 - 14:18
İngiltere Premier Ligi'nin ilk beş haftasında 10 puan toplayan Arsenal'e genç oyuncusu Nodi Madueke'den kötü haber aldı.
The Athletic'te yer alan habere göre, 23 yaşındaki futbolcunun diz sakatlığının ardından 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Madueke, Manchester City ile oynanan maçta sakatlık yaşamıştı.
Madueke, Arsenal'de bu sezon 6 maçta forma şansı bulmuştu.
