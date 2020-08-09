Premier Lig takımlarından Arsenal'in formasını giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil için flaş karar...

İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre; Arsenal, 1 yıllık sözleşmesi kalan ve yaklaşık 20 milyon euro maaş alan oyuncunun maliyetinde tasarrufa gitmek için oyuncuyla görüştü. İngiliz ekibi Mesut'a 'bonservissiz olarak ayrıl, yeni takımından alacağın maaşın üzerini 20 milyon euro'ya tamamlayalım' teklifinde bulundu.

Mesut Özil'in bu teklifi kabul ederek takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.