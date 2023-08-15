Arsenal David Raya'yı kiraladı
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Brentford'dan İspanyol kaleci David Raya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Brentford forması giyen İspanyol kaleci David Raya'yı kiralık olarak transfer etti.
Arsenal Kulübü, 27 yaşındaki file bekçisinin satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralandığını duyurdu.
Profesyonel kariyerine Blackburn Rovers'ta başlayan Raya, 2019'da Brentford'a transfer oldu.
İspanya Milli Takımı'nda 2 kez görev yapan Raya, Brentford'un kalesini 161 maçta korudu.