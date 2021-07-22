Arsenal Kulübü, 20 yaşındaki İngiliz futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu. Emile Smith Rowe'un gelecek sezon 10 numaralı formanın yeni sahibi olacağı belirtildi.

Altyapısından yetiştiği Arsenal'da geçen sezon düzenli forma şansı bulan Emile Smith Rowe, 33 maça çıkıp 4 gol atmıştı.