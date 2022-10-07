Arsenal, UEFA Avrupa Ligi A Grubu üçüncü haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk etti.

Maça hızlı başlayan İngiliz ekibi Eddie Nketiah'ın 23'te attığı golle 1-0 öne geçti.

27'de Rob Holding farkı 2'ye çıkardı ve ilk 45 dakika Arsenal'in üstünlüğüyle noktalandı.

Dakikalar 84'ü gösterdiğinde Fabio Vieira maçın sonucunu söyledi: 3-0.

Bu galibiyetle ikide iki yapan Arsenal puanını 6'ya yükseltti. Üçüncü maçına çıkan Bodo/Glimt ise 4 puanda kaldı.