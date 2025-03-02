Arsan önce yabancı ortak alıp paralelinde halka açılacak

Sakarya Ferizli'de kauçuk ürünleri üretimi yapan Arsan önümüzdeki 5 yılda yurtiçi ve yurtdışında şirket satın almaları yapmayı ayrıca yine 5 yıl sonra belirli bir büyüklüğe ulaşıp yabancı büyük bir ortak ve paralelinde halka açılmayı hedefliyor.

Şirketin 1957 yılında düdüklü tencere contası üretimi ile üretime başladığını belirten Arsan Genel Müdürü Mehmet Ürek, şirketin aradan geçen zamanda kauçuk ürünleri üretiminde dünyada söz sahibi haline gelindiğini belirterek, "30 milyon Euro ciro yapıyoruz. 450 çalışanımız var. Üretimimizin yüzde 65'ini 60'tan fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Hem altyapıda sızdırmazlık ürünlerini hem de halk dilinde mesnet, damper ve amortisör denilen ürünleri aynı anda üretebilen başka bir kauçuk şirketi yok. Sadece Türkiye değil kendi alanında Avrupa'da en büyük entegre tesisiz" diye konuştu.

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Ürek önümüzdeki 5 yılda 4 hedef pazar belirlediklerini bunların ABD, Romanya, Almanya ve Suudi Arabistan olduğunu kaydederek şunları söyledi: "ABD'de hem ofis hem depo kuracağız. Sızdırmazlık çözümleriyle önümüzdeki 4 yıl içinde üretim yapmaya başlayacağız. Akabinde Romanya'da depo ve ofis kuracağız. Arsan'ı global bir marka haline getirmeye çalışıyoruz. Hem yeşil hem dijital dönüşüme ciddi yatırım yapıyoruz."

NEON'DA YER ALMAK İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

En büyük pazarlarının Avrupa Birliği ve ülke olarak da Almanya olduğunu, sızdırmazlık ürünlerinde ise ABD'nin en büyük pazarları olduğunu ifade eden Ürek, hem sızdırmazlık hem endüstriyel çözümler hem de yapı ürünleri ürettiklerini dile getirerek, örnek olarak Kuzey Marmara Otoyolu, viyadükler, köprülerde ürünlerinin kullanıldığını anlattı. Ürek, üstyapı ve altyapı alanlarında bir çok projeye ürün verdiklerini veya ürünlerinin kullanıldığını belirterek, Almanya ile Danimarka arasında yapımı süren dünyanın en büyük denizaltı tünelinde sızdırmazlık ürünleri ve mesnetlerinin kullanıldığını kaydederek, yaklaşık 400 milyar dolarlık bir yatırımla süper lüks ve teknolojiyle donatılmış bir şehir olması planlanan Suudi Arabistan'ın Neon projesinde yer almaları için görüşmeler yapmaya başladıklarını söyledi.

REKLAM KARI YİYEREK İHRAÇ PAZARINDA KALIYORUZ Kurun son bir yılda enflasyonun altında kalması nedeniyle diğer ihracatçı şirketlerde olduğu gibi karlarını tüketerek ihraç pazarlarında var olmaya devam ettiklerini ifade eden Ürek, "Biz henüz halka açık değiliz ama halka açık şirketlerin açıkladığı bilanço yapısına biz de sahibiz. Sanayici karından feragat ederek gönülden çalışarak üretim yapıyor" dedi. Son 5 yılda 30 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını dile getiren Ürek, sadece bu yıl 2,1 milyon dolarlık yatırım bütçeleri olduğunu belirterek, şunları söyledi: "2024'ü Euro bazında yüzde 4 büyüyerek kapattık. Rakiplerimiz global ve büyük şirketler. Bütün işlerimizi kendimiz yapıyoruz. Burası aynı zamanda bir Ar-Ge merkezi. 30 Ar-Ge mühendisimiz çalışıyor. Mümkün olduğu kadar özkaynaklarımız ile çalışıyoruz. Sakarya'daki üretim tesisi kurulurken kredi kullanılmış ancak kredi borcu şu anda ödenmiş durumda." REKLAM ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİ YAPILACAK Arsan Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Burak Öztimur da Arsan'ın ana işinin altyapı ve üstyapılar için kauçuk ürünleri üretimi olduğunu belirtti. Öztimur, özellikle toprağın altında olan boru ve tünellerin sızdırmazlık contaları üst yapıda da yol ve köprü çözümleri ile köprü mesnetleri ürettiklerini söyledi. Öztimur sadece kauçuk değil metal ürünleri üretimi yaptıklarını da kaydederek önümüzdeki yıllarda farklı ürünlerin üretimini de hedeflediklerini dile getirdi.