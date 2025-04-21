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        Haberler Dünyadan Arnold Schwarzenegger'in oğlu Christopher Schwarzenegger en fit haliyle görüntülendi - magazin haberleri

        Arnold Schwarzenegger'in oğlu Christopher Schwarzenegger en fit haliyle görüntülendi

        Arnold Schwarzenegger'in 27 yaşındaki oğlu Christopher Schwarzenegger, beş yıl önce başladığı diyet ve egzersiz programıyla mutlu sona ulaştı. Artık eskisi gibi kilolu hâlinden eser yok

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 16:05 Güncelleme: 21.04.2025 - 16:08
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        Eski halinden eser yok
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        Arnold Schwarzenegger'in oğlu Christopher Schwarzenegger, son fotoğraflarında en fit haliyle dikkatleri üzerine çekti.

        31 yaşındaki ağabeyi Patrick, 'The White Lotus' dizisinde üstü çıplak sahnelerinde kaslı vücuduyla görülürken, 27 yaşındaki Christopher da eski kilolarından kurtularak ağabeyinin yolundan ilerlemişe benziyor.

        Christopher Schwarzenegger dün en fit haliyle görüntülendi

        Bir zamanlar kilolu haliyle görüntülenen Christopher Schwarzenegger, 2020'de sessizce başladığı düşük profilli fitness yolculuğuna devam ederek eski kilolu görünümünden tamamen kurtuldu.

        Christopher Schwarzenegger, 2018'de henüz diyete girmeden önce böyle görüntülenmişti

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        Fitness yolculuğuna çıkan Christopher Schwarzenegger, çarpıcı bir dönüşüme imza attı.

        2020'de HollywoodLife'a konuşan bir kaynak, Christopher'ın Michigan Üniversitesi'nden mezun olmak için sağlıklı olmayı kişisel bir görev haline getirdiğini ve bu hedefe sadık kaldığını söylemişti.

        Kaynak, "Egzersiz yapmaya ve daha iyi yemek seçimleri yapmaya başladı. Birkaç yıl boyunca okulda tipik bir üniversite öğrencisi gibi yaşadı, ancak artık büyüyor ve kendine daha iyi bakmaya hazır" demişti. Christopher'ın hızlı çözümler veya trend olan ani diyetler peşinde koşmak yerine, abur cuburu azalttığı ve düzenli bir egzersiz rutini benimsediğini belirtmişti.

        Christopher Schwarzenegger, kardeşleri Patrick (31), Christina (33) ve Katherine (35) ile birlikte...

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        Oyuncu olmadan önce vücut geliştirme sporuyla ilgilenen, ardından 'Terminatör' filmindeki başarısıyla yıldızı parlayan Arnold Schwarzenegger de kariyeri boyunca fit görünümüyle öne çıktı.

        Joseph Baena

        Arnold Schwarzenegger ile Maria Shriver'ın 1986-2011 yılları arasında süren evliliğinden dört çocuğu dünyaya geldi. Schwarzenegger'in ayrıca evin eski çalışanı Mildred Baena ile evlilik dışı ilişkisinden 25 yaşında Joseph Baena adında bir oğlu daha bulunuyor. Joseph de tıpkı babası gibi vücut geliştirmeye düşkünlüğüyle biliniyor.

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        #Arnold Schwarzenegger
        #Christopher Schwarzenegger
        #kilo verme

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