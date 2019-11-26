Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Arnavutluk'un Tiran şehrinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şehirdeki insanlar büyük bir paniğe kapılırken, şiddetli sarsıntı tüm şehri korkuttu. İşte 26 Kasım son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 26 KASIM 2019

Büyüklük 6.2 (Mw) Yer Tiranë - - Enlem 41.2970 (K) Boylam 19.6560 (D) Derinlik 6.90 (KM)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 26 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.11.26 07:30:12 37.7968 29.6900 5.5 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.11.26 06:54:05 37.8372 29.7573 11.5 -.- 1.4 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.11.26 06:24:53 37.7653 27.0992 4.8 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.26 06:19:59 40.6382 28.9275 19.3 -.- 1.2 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel 2019.11.26 05:54:40 37.0993 30.4625 9.4 -.- 2.1 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel 2019.11.26 05:31:35 38.0077 26.9993 8.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.26 05:18:58 37.6898 27.0678 8.1 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.26 05:18:21 37.7707 27.1380 7.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.26 05:12:20 37.7568 27.1093 5.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.26 04:57:12 37.7810 27.1038 7.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.26 04:38:22 37.7577 27.1445 10.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.26 04:12:54 37.0217 31.0670 17.3 -.- 2.0 -.- ALACAMI-SERIK (ANTALYA) İlksel 2019.11.26 04:08:10 39.1407 29.0738 6.8 -.- 1.8 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.11.26 04:03:12 39.3948 26.1653 7.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.26 03:46:30 37.7872 27.1605 3.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.26 03:43:11 37.7627 27.1382 4.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.26 03:40:26 37.7977 27.1503 2.6 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.26 03:37:19 37.7657 27.1042 9.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.26 03:36:54 37.7927 27.1292 4.7 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel