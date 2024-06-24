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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Arnavutluk: 0 - İspanya: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Arnavutluk: 0 - İspanya: 1 | MAÇ SONUCU

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B grubu 3. ve son maçında İspanya, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından İspanya 3'te 3 yaptı ve grubu 9 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Arnavutluk ise çıktığı 3 maçta sadece 1 puan alabildi ve turnuvaya veda etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 23:54 Güncelleme: 24.06.2024 - 23:54
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        İspanya lider olarak turladı!
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu 3. ve son maçında Arnavutluk ile İspanya karşı karşıya geldi. Merkur Spiel Arena'da oynanan müsabakayı İspanya 1-0'lık skorla kazandı.

        Boğalar'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Ferran Torres attı.

        Son 16 turuna lider olarak yükselmeyi daha önce garantileyen İspanya, bu sonuçla üçte üç yaptı ve 9 puanla grubu zirvede tamamladı. Arnavutluk ise 1 puanla turnuvaya veda etti.

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