Arnavutluk: 0 - İspanya: 1 | MAÇ SONUCU

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu 3. ve son maçında Arnavutluk ile İspanya karşı karşıya geldi. Merkur Spiel Arena'da oynanan müsabakayı İspanya 1-0'lık skorla kazandı.

Boğalar'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Ferran Torres attı.

Son 16 turuna lider olarak yükselmeyi daha önce garantileyen İspanya, bu sonuçla üçte üç yaptı ve 9 puanla grubu zirvede tamamladı. Arnavutluk ise 1 puanla turnuvaya veda etti.