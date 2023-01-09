Arnavutköy'de kauçuk fabrikasında yangın

Arnavutköy ilçesinde 14 bin metrekare alana kurulu bulunan kauçuk fabrikasında yangın çıktı. İstanbul'un çeşitli ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, yangının ilk çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA'nın haberine göre; yangın, saat 03.00 sıralarında Karlıbayır Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler, 14 bin metrekare alanda kurulu kauçuk fabrikasını kısa sürede sardı. İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.