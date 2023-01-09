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Arnavutköy'de kauçuk fabrikası alevlere teslim oldu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. 14 bin metrekare alana kurulu fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi

Giriş: 09.01.2023 - 05:07 | Güncelleme: ABONE OL
Arnavutköy'de kauçuk fabrikasında yangın - Haberler
Arnavutköy'de kauçuk fabrikasında yangın
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DHA

Arnavutköy ilçesinde 14 bin metrekare alana kurulu bulunan kauçuk fabrikasında yangın çıktı. İstanbul'un çeşitli ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, yangının ilk çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

DHA'nın haberine göre; yangın, saat 03.00 sıralarında Karlıbayır Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler, 14 bin metrekare alanda kurulu kauçuk fabrikasını kısa sürede sardı. İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

PATLAMA SONRASI DEMİR PARÇALARI YOLA FIRLADI

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Yangın sırasında meydana gelen patlama nedeniyle fabrikadan kopan demir parçalarının yola fırladığı görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına 3 noktadan müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Fabrikanın bahçesinde bulunan 2 kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

PATLAMA İLE BAŞLAYAN YANGIN GÜVENLİK KAMERASINDA

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Öte yandan yangının ilk çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Fabrikanın bahçesinde meydana gelen patlamanın ardından, yangının çıktığı görüldü. Bu sırada bir iş yerinde bulunanlar ise korku ile dışarı çıkarak yangını izledi.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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