Arnavutköy açıklarında patlayıcı madde olduğu tahmin edilen cisim bulundu
İstanbul'un ilçesi Arnavutköy'e bağlı Karaburun Limanından denize açılan balıkçılar tarafından açıkta yüzen bir cisim fark edildi. Cismi karaya çıkartan balıkçılar, durumu jandarmaya bildirdi
Arnavutköy açıklarında balıkçılar tarafından denizde patlayıcı madde olduğu tahmin edilen bir cisim bulundu.
JANDARMAYA BİLDİRDİLER
Karaburun Limanından denize açılan balıkçılar tarafından açıkta yüzen bir cisim fark edildi. Cismi karaya çıkartan balıkçılar, durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen jandarma ekipleri, limanda önlem alarak inceleme başlattı.
MUHAFAZA ALTINA ALINDI
Ekipler, patlayıcı madde olduğu tahmin edilen cismi güvenli bir şekilde muhafaza altına aldı.