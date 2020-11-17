Ilık suyla tutulan hamur bezelere ayrılıp incecik açılıyor. Diğer tarafta ıspanaklı iç harç hazırlanıyor. Hazır yufka böreğinin yanından bile geçemez bu tarif. Hem emek hem de lezzet açısından. Nar gibi kızarmış ve kıyır kıyır olan tadıyla yiyenler pek de sevecekler. El emeği göz nuru Arnavut böreği yapımına geçelim isterseniz.
Arnavut Böreği İçin Gereken Malzemeler:
Hamuru İçin;
6 su bardağı un
2 yemek kaşığı üzüm sirkesi
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 su bardağı su
İç Harcı İçin;
600 gram ayıklanmış ıspanak yaprağı
100 gram lor peyniri
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
Üzeri İçin;
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı yoğurt
Yufka Katlarını Yağlamak İçin;
1,5 su bardağı zeytinyağı (arzuya göre eritilmiş tereyağı)
Arnavut Böreği Yapılışı:
Böreklik unu, derin bir karıştırma kabına alarak, ortasını havuz şeklinde açın.
Unun, kenarda kalan kısımlarına tuz serpin.
Üzüm sirkesi, zeytinyağı ve azar azar eklediğiniz su ekleyin.
Kenar kısımlarda kalan unu ortaya alarak, hamuru yoğurmaya başlayın.
Yumruklarınızla bastırıp, özleşene kadar (yaklaşık 8-10 dakika) hamuru yoğurun.
Daha sonra hamuru, oda ısısında 30 dakika kadar dinlendirin.
Böreğin iç harcını hazırlamak için; ayıklayıp bol suda yıkadığınız ıspanak yapraklarını incecik kıyın.
Tuz ve karabiber ilavesiyle ovun.
Lor peyniri ilavesiyle karıştırın.
Arzuya göre çok az miktarda su ekleyin.
Dinlenen hamuru on üç eşit bezeye ayırın.
İlk olarak; merdane yardımıyla unlanmış mutfak tezgahı üzerinde tabak büyüklüğünde açın.
Üzerlerine zeytinyağı sürüp oklava yardımıyla fırın tepsisi büyüklüğünde olabildiğince ince açtığınız yufkaları 6'lı ve 7'li gruplar halinde üst üste dizin.
Yağlanmış fırın tepsisinin tabanına ince olarak açtığınız 6 yufkadan oluşan hamuru serin.
Kenar kısımlarını biraz yükseltin.
Hazırladığınız ıspanaklı iç harcı eşit olarak dağıtın.
Ardından üzerini 7 kat yufkadan oluşan hamur katmanıyla özenle kapatın.
Kenar kısımlarını taban kısmına ittirip pişme esnasında hava almaması için büzerek kapatın.
Hazırladığınız böreğin üzerine zeytinyağıyla çırpılmış yoğurt sürün.
Önceden ısıtılmış, 180 derece fırında 40-45 dakika nar gibi kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Böreğin tabanında bulunan yufkaların üst kata oranla 1 ya da 2 eksik olmasına dikkat edin, iç harcı sadece orta katta kullanın.
Böreğin hamurunu iyice yoğurup hazırlayın, en az 30 dakika kadar dinlendirin. Bezeleri hafifçe unlanmış tezgah üzerinde açın.
Zeytinyağı sürerek açmaya devam edin ve bu sayede yufkaların çapını genişletin.
Fırından çıkan sıcak böreğin kabuğunu yumuşatmak için üzerine biraz su serpebilirsiniz.
Pamuklu bir bezle sarıp oda ısısında bekletin.
Sonrasında dilimleyerek servis edin.
Sap kısımlarını kullanmadığınız için ıspanakları kavurmayın.
Hamurunu yoğurduğunuz el açması böreği, arzuya ve mevsimine göre pırasalı, soğanlı, kıymalı, bal kabaklı ya da peynirli olarak da hazırlayabilirsiniz.
Böreğin kızarması için hazırladığınız sosa bir adet yumurta sarısı ekleyebilirsiniz.
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