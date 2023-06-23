Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Arkadaşlık teklifini reddeden genç kızın evini silahla bastı

Siirt'te arkadaşlık teklifine hayır cevabı alan genç adeta terör estirdi. Genç kızın evine giden S.T. kapının açılmaması üzerine tehditler savurarak havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis S.T.'yi gözaltına aldı

Giriş: 23.06.2023 - 19:53 | Güncelleme: ABONE OL
Arkadaşlık teklifini reddeden genç kızın evini silahla bastı
DHA

Siirt'te arkadaşlık teklifini reddeden genç kızın evini basan S.T., ailesinin kapıyı açmaması üzerine silahla havaya ateş açarak tehditler savurdu. S.T., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Barış Mahallesi 1344´üncü sokakta meydana geldi. İddiaya göre S.T., arkadaşlık teklifi ettiği ismi öğrenilemeyen genç kızdan yanıt alamayınca, evine gitti. Tabancayla kapıya dayanan S.T.´ye, ailesi kapıyı açmadı.

Bunun üzerine S.T., evin önünde havaya ateş açarak, tehditler savurdu. Ailenin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. S.T., kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Aile S.T. hakkında şikayetçi oldu. S.T.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yüzünü havluyla gizleyip plaj şemsiyelerini denize attı
Yüzünü havluyla gizleyip plaj şemsiyelerini denize attı
Trafik kazası sonrası bıçaklandı
Trafik kazası sonrası bıçaklandı
İstanbul'da son bir haftada 396 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
İstanbul'da son bir haftada 396 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Üniversiteli genç kız silahlı saldırıda ağır yaralandı
Üniversiteli genç kız silahlı saldırıda ağır yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.