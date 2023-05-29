Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki İshak öldü

Kayaburnu Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında arkadaşları ile oynayan İshak Çelik, evinin önünden geçen sulama kanalına düştü.

Arkadaşlarının bağırışları üzerine olay yerine gelen yakınları İshak Çelik'i düştüğü kanaldan çıkartarak, Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak küçük İshak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İshak Çelik'in cenazesi, yapılan ilk otopsinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çelik'in ailesinin mevsimlik işçi olarak Mardin'den Serik'e geldiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.