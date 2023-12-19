Arkadaşlarıyla otururken başından vuruldu

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Adana'da, tabancayla başından vurulan genç yaşamını yitirdi.

Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi Şehit Kudret Eroğlu Sokak'ta bir evde arkadaşlarıyla oturan Emre Bilgeç (25), tabancayla başından vurularak yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Bilgeç'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, ikametteki Ö.Ö. (25), S.B. (26), S.K. (35) ve B.A.A'yı (23) gözaltına aldı.

TABANCA, 2 TÜFEK VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emre Bilgeç'in, kendisine ait tabancayı arkadaşı Ö.Ö'ye verdiği, Ö.Ö'nün elindeyken tabancanın kazara ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybettiği iddia edildi.