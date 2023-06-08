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17 yaşındaki Emre, arkadaşlarıyla girdiği gölde hayatını kaybetti

Sakarya'da yüzmek için Sapanca Gölü'ne giren 17 yaşındaki Emre Şenol Alev, bir süre sonra suda kayboldu. AFAD ekiplerince sudan çıkarılan Alev, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Giriş: 08.06.2023 - 18:53 | Güncelleme: ABONE OL
Arkadaşlarıyla girdiği gölde boğuldu
DHA

Sakarya'da, göle giren Emre Şenol Alev (17), boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Serdivan ilçesine bağlı Aşağı Dereköy mevkisinde meydana geldi. Serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Sapanca Gölü'ne giren Emre Şenol Alev, suda kayboldu.

Arkadaşları durumu, AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. AFAD ekipleri, botla açılarak gölde arama yaptı. Emre Şenol Alev, hareketsiz halde bulunarak sudan çıkarıldı.

Solunumu durmuş haldeki Alev, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emre Şenol Alev, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Alev'in cansız bedenini hastane morguna kaldırdı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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