Arkadaşını defalarca bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki olay, 16 Nisan günü saat 23.00 sıralarında 5 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.
BİR ANDA TARTIŞMA ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre Hasan Erdoğan (47), evinde arkadaşı Sait Kızılcı (46) ile alkol alırken tartışma çıktı.
KARNINDAN 5 BIÇAK DARBESİYLE YARALADI
Kızılcı, yanındaki bıçak ile Hasan Erdoğan'ı yaraladı. Karın bölgesinden 5 bıçak darbesi alan Erdoğan, ambulansla kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
KÜFRETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Polis, kaçan Kızılcı'yı kısa süre sonra saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan Sait Kızılcı'nın ilk ifadesinde arkadaşının kendisine küfrettiğini, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kızılcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.