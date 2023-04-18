Arkadaşını defalarca bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki olay, 16 Nisan günü saat 23.00 sıralarında 5 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre Hasan Erdoğan (47), evinde arkadaşı Sait Kızılcı (46) ile alkol alırken tartışma çıktı.

Kızılcı, yanındaki bıçak ile Hasan Erdoğan'ı yaraladı. Karın bölgesinden 5 bıçak darbesi alan Erdoğan, ambulansla kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis, kaçan Kızılcı'yı kısa süre sonra saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan Sait Kızılcı'nın ilk ifadesinde arkadaşının kendisine küfrettiğini, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kızılcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.