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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da arkadaş kavgası kanlı bitti! - Samsun Haberleri

        Arkadaş kavgası kanlı bitti!

        Samsun'da, pazar esnafı 43 yaşındaki Kadir İş'i başından vurup yaralayan meslektaşı 42 yaşındaki Kemal Yüksel, daha sonra kendisini de başından vurdu. Arkadaşı tarafından vurulan Kadir İş kaldırıldığı hastanede, Kemal Yüksel ise olay yerinde yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 11:17 Güncelleme: 01.09.2023 - 11:42
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        Arkadaş kavgası kanlı bitti!
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        Samsun'da olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde Yabancılar Pazarı önünde meydana geldi. İddiaya göre, pazarda esnaf olan Kemal Yüksel (42), aralarında husumet bulunan meslektaşı Kadir İş'i (43) tabancayla vurup yaraladıktan sonra kaçtı.

        KENDİSİNİ DE VURDU

        DHA'da yer alan habere göre Yüksel, Sevgi Gölü yakınlarında kendisini de başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ZANLI HAYATINI KAYBETTİ

        Hayatına son veren Kemal Yüksel.
        Hayatına son veren Kemal Yüksel.

        Arkadaşını vuran Kemal Yüksel, olay yerinde hayatını kaybetti.

        DİĞERİ DE HASTANEDE CAN VERDİ

        Başından ve omuzundan vurulan Kadir İş ise sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        EVLİLİK NEDENİYLE AKRABAYDILAR

        Kadir İş'in ablasıyla Kemal Yüksel'in ağabeyinin evliliklerinden dolayı iki esnafın akraba olduğu ortaya çıktı.

        Yabancılar Çarşısı'nda ayakkabı satan Kemal Yüksel ile aynı çarşıda çadır satan Kadir İş'in eniştesinin ortak olduğu, bir süre önce ise anlaşmazlık nedeniyle aralarının açıldığı öğrenildi.

        15 GÜN ÖNCE DE KAVGA ETMİŞLER

        Bu nedenle İş ve Yüksel'in aralarında husumet oluşurken, 15 gün önce de kavga ettikleri belirtildi.

        İş ve Yüksel'in cansız bedeni, otopsisi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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        #Samsun
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