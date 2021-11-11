İstanbul'da dehşet! Ev arkadaşı katletti!

İstanbul Güngören'deki Gençosman Mahallesi'nde, dün akşam saat 22.30 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı.
Dumlupınar sokakta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşayan Ramazan Yılmaz ve Ethem Küçükdal isimli iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
EV ARKADAŞINI DIŞARI ÇAĞIRDI
DHA'da yer alan habere göre tartışmanın ardından dışarı çıkan Ramazan Yılmaz, eve tekrar girmek istedi ancak ev arkadaşı kapıyı açmadı. Kapıda kalan Ramazan Yılmaz, eline aldığı taşı yaşadığı evin penceresine atarak ev arkadaşı Ethem Küçükdal'ı dışarı çağırdı.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLA YARALADI
Duruma sinirlenen Ethem Küçükdal da dışarı çıkarak ev arkadaşını göğsünden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yılmaz, kanlar içinde yere yığılırken Ethem Küçükdal kaçtı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Polis, çevredeki vatandaşlardan bilgi alarak, sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Olay sonrası kaçan Ethem Küçükdal, bir süre sonra gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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