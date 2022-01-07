Arka Sokaklar yeni bölümü bu akşam neden yok? sorusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Arka Sokaklar dizisi normalde her hafta Cuma günleri saat 20.00'de ekranlarda oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte Arka Sokaklar'ın yeni bölümüne dair detaylar...

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Arka Sokaklar'ın bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünün 14 Ocak Cuma akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

7 OCAK KANAL D TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 John Carter: İki Dünya Arasında

22:45 Son Ültimatom

01:00 Son Ültimatom

03:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Küçük Ağa