Arka Sokaklar 572. yeni bölümü bu akşam neden yok? sorusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Arka Sokaklar dizisi normalde her hafta Cuma günleri saat 20.00'de ekranlarda oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte Arka Sokaklar'ın yeni bölümüne dair detaylar...
ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM NEDEN YOK?
Arka Sokaklar'ın bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.
ARKA SOKAKLAR 572. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Arka Sokaklar'ın bu akşam yayınlanmayan 572. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamaya göre yeni bölüm 8 Ocak Cuma akşamı yayımlanacak...
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 571. Bölümde ekip Mesut'u, Servan'ın elinden kurtarmak için Karaçamlı kırsalına gidiyor!
Ekip, Karaçamlı kırsalında teröristleri izleyen İnsansız Hava Aracının (İHA) çektiği görüntüleri izlemektedir. Görüntülerde Mesut'un içinde olduğu minibüs teröristlerce havaya uçurulur. Rıza Baba hemen harekete geçerek Hüsnü, Selin, Ali ve Cemal'i Karaçamlı'daki özel harekat karakoluna gönderir.
Karaçamlı'ya giden ekibimiz Mesut'un bombalı eylemden kurtulduğunu ve Servan'ın eline geçtiğini öğrenir. Servan ise, Mesut'u eline geçirdiğinden dolayı mutludur. Rıza Baba ve ekibinin kendisine düzenlediği başarılı operasyonların intikamını Mesut ile gidermeye başlar. Ona işkence ederek videoyu ekibimize yollar.
Bu görüntüler ekibimizi biraz olsun umutsuzluğa sürüklese de, ele geçirdikleri teröristler sayesinde giderek Mesut'a, dolaylı olarak da Servan'a ulaşacaklarını bilmekten dolayı şevk içindedir
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!