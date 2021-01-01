Arka Sokaklar 572. yeni bölümü bu akşam neden yok? sorusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Arka Sokaklar dizisi normalde her hafta Cuma günleri saat 20.00'de ekranlarda oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte Arka Sokaklar'ın yeni bölümüne dair detaylar...

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Arka Sokaklar'ın bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.

ARKA SOKAKLAR 572. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Arka Sokaklar'ın bu akşam yayınlanmayan 572. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamaya göre yeni bölüm 8 Ocak Cuma akşamı yayımlanacak...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 571. Bölümde ekip Mesut'u, Servan'ın elinden kurtarmak için Karaçamlı kırsalına gidiyor!

Ekip, Karaçamlı kırsalında teröristleri izleyen İnsansız Hava Aracının (İHA) çektiği görüntüleri izlemektedir. Görüntülerde Mesut'un içinde olduğu minibüs teröristlerce havaya uçurulur. Rıza Baba hemen harekete geçerek Hüsnü, Selin, Ali ve Cemal'i Karaçamlı'daki özel harekat karakoluna gönderir.

Karaçamlı'ya giden ekibimiz Mesut'un bombalı eylemden kurtulduğunu ve Servan'ın eline geçtiğini öğrenir. Servan ise, Mesut'u eline geçirdiğinden dolayı mutludur. Rıza Baba ve ekibinin kendisine düzenlediği başarılı operasyonların intikamını Mesut ile gidermeye başlar. Ona işkence ederek videoyu ekibimize yollar.

Bu görüntüler ekibimizi biraz olsun umutsuzluğa sürüklese de, ele geçirdikleri teröristler sayesinde giderek Mesut'a, dolaylı olarak da Servan'a ulaşacaklarını bilmekten dolayı şevk içindedir