Senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı, başrollerinde Zafer Ergin Şevket Çoruh Özgür Ozan'ın oynadığı Arka Sokaklar dizisinin 626. yeni bölümü yayınlandı. Dizi severler 6 Mayıs akşamı ekrana gelen Arka Sokaklar 626. son bölümü araştırıyor. İşte Arka Sokaklar son bölüm izleme linki...

ARKA SOKAKLAR 626. BÖLÜM İZLE!

Arka Sokaklar'ın yayınlanan son bölümünü aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler/arka-sokaklar-son-bolum

ARKA SOKAKLAR 626. BÖLÜM KONUSU

Bir çete mahallede terör estirmektedir. Ekip derhal müdahale eder. Eli sopalı çete üyeleri mahallede yeni bir olay yarattığı sırada ekibimiz de oradadır. Ekip ile çete üyeleri karşı karşıya kalınca durum karışır. Cemal, kaçan bir çete üyesinin peşine düşer. Sokağı döndüğü sırada hızla gelen bir araba Cemal'e çarpar. Cemal acı içinde yere düşer.