ARKA SOKAKLAR 625. BÖLÜM KONUSU

Hakan’ın mahalleden komşusu Eşref amca kayıptır. Eşref amcanın kızı Ayfer, Hakan’dan yardım ister. Olayı araştırmaya başlayan Hakan çok geçmeden kendini bir aile dramının içinde bulacaktır.

İntikam yemini eden Rus tetikçi Lena, hastanede peşine düşen ve bebeğini kaybetmesine sebep olan Andrey’in peşine düşer. Andrey ise Cahit isimli kirli bir bankacı aracılığıyla patronu Josef’in mal varlığını kaçırmaya çalışmaktadır. Ekibimiz Josef ve Andrey’e, Lena’dan önce ulaşabilecek midir?