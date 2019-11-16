Arka Sokaklar 531. son bölümü seyircisi ile buluştu. Arka Sokaklar'ın son bölümünde, Kurye eylemlerine devam ederken onu ifşa edecek yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

ARKA SOKAKLAR 532. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yayınlanan son bölümünün ardından 532. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kurye, eylemlerine devam ediyor. Son olayda kendisini ortaya çıkaracak kişi ile ilgili bir eyleme girişiyor. Tanık kadın, öldürülen önemli kişinin katili olarak Kurye'yi söylüyor. Kurye'nin, Zeliş ile ilgili yakın alakası ekibimizi ve özellikle de Hüsnü'yü nasıl etkileyecek? Kurye'nin kim olduğu ortaya çıkacak mı?

Ekibimiz, teşkilattan gizli olarak kaçırdıkları Nadir'in sorgusuna devam etmektedirler. Nadir'in konuşmaya niyeti yoktur. Bu yüzden Engin Müdür biraz haddini aşar. Bu durumu gören Rıza Baba, onu uyarır; fakat, Engin Müdür bu uyarıyı dikkate almayınca Rıza Baba ona karşı sert bir önlem alır. Engin Müdür için bu önlem hiç beklenmedik bir şeydir. Ekip, Nadir'in sorgusunda sonuca ulaşabilecek mi? Rıza Babanın, Engin Müdür için verdiği sert karar ne?

Ekibimiz İstanbul sokakalarında devriye gezmektedir. Bu sırada telsizden eşgali verilen bir gencin bombalı eylem yapmak için insanların arasında karıştığı anonsu geçer. Olay yerine Mesut ve Hakan yakındır. Hemen eşgale uygun kişiyi takibe başlarlar. Genç polisleri hedef almıştır. Mesut ve Hakan, bombayı patlatmadan genci yakalayabilecek mi? Ekibimiz eylem emri veren kişiye ulaşabilecek mi?