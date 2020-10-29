Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar yeni bölümde izleyenleri 3 yeni oyuncu sürprizi bekliyor. 30 Ekim Cuma akşam 563. bölümüyle ekrana gelecek Arka Sokaklar ekibine 3 yeni oyuncu katıldı. Arka Sokaklar'a katılan oyuncular kimler? Arka Sokaklar'a katılan oyuncuların canlandıracağı karakterler ne?

ARKA SOKAKLAR'A KATILAN OYUNCULAR KİMLER?

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar kadrosu büyümeye devam ediyor. Dizinin 563. bölümüyle birlikte üç yeni karakteri daha olacak.

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı dizinin, kadrosuna üç yeni oyuncu daha katıldı.

Sevi Demirçivi, Emre Törün ve Rabia Kaya’nın izleyici karşısına çıkacağı 563’üncü bölüm, 30 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek.

Dizide, Sevi Demirçivi amir Ümit karakterine, Emre Törün Civan karakterine, Rabia Kaya ise Nuray Yıldız karakterine hayat verecek.