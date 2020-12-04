Arka Sokaklar dizisinin 568 son bölümünde; Mesut’un bomba düzeneği olan arabanın yanında olması ve bunu alkollü olarak yapması ekibin içinde ciddi olay olur. Rıza Baba çok net konuşur. Canını tehlikeye attığı için Selin, Mesut’un yakasına yapışır. Arka Sokaklar 569. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Arka Sokaklar 568. bölüm özeti...

ARKA SOKAKLAR 569. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

ARKA SOKAKLAR 568. SON BÖLÜM ÖZETİ

Mesut, kendisine gelen tepkilere dayanamaz ve sert tepki verir. Rıza Baba geri adım atmaz ve en ufak bir hatasını beklediğini söyler. Gözü fazlasıyla Mesut’un üzerindedir.

Başak, tatlı tatlı ev hazırlama telaşındadır. Engin yoğunluktan her detayda Başak’ın yanında olamasa da elinden gelen özveriyi göstermektedir. Hamilelik ilerler, bebeğin cinsiyetini öğrenmek için doktor kontrolüne birlikte giderler.

Esra, babası Latif memlekete gidince arkadaşlarıyla bir yemek düzenleyip Hüsnü’yle tanıştırmak için eve davet eder. Hüsnü gece Esraların evinin koltuğunda uyuya kalır.

Ekibimiz, Hasret ve Salim’i güvenli evde saklamaya başlar. Salim yine kaçma planları yapmakta sempatizan konuşmalarına devam etmektedir. Hasret kendi evinde kalan eşyalarını almak için Cemal ve Ezgi ile beraber kendi evine gider. Hasret evine geldiğinde Servan’ın adamlarından Baki, mahalleliyi gaza getirir ve Hasret’in evini saldırtır.

Molotof ve taşlarla yapılan saldırıdan eve saklanıp destek isterler. Destek anonsa güvenli evde Salim’i bekleyen Arda’da, mekanın korumasını resmi ekibe devredip katılır. Servan’ın da içerisinde olduğunu düşündüğümüz, tespit edilen adrese baskın verilir. Baki ve adamlarıyla çatışma başlar. Hakan bu çatışmada vurulur. Servan ekibimize büyük hamlesini yapar. Başak Servan’ın elindedir.