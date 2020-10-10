Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde; Ali'nin arabasının önünü kesenler darp ederek onu kaçırırlar. Kimler tarafından nereye kaçırıldığı bilinmeyen Ali'yi ekibimiz bulmak için seferber olur.

ARKA SOKAKLAR 562. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Özellikle Rıza Baba, damadı Ali'nin izine ulaşamamaları yüzünden evdekilere hesap veremez hale gelir.

Cezaevindeki Tunç'un başı derttedir. Özcan'ın adamları onu sürekli olarak sıkıştırmaktadır. Tunç ne yapacağını bilmez şekilde bu durumdan çıkmanın yöntemini bulmaya çalışır.